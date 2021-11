Grenal 434: EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para jogo deste sábado

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema de trânsito e transporte para o Gre-Nal deste sábado (6), válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h, com abertura dos portões às 16h.

A EPTC orienta que os torcedores que vierem da Região Metropolitana evitem trafegar pela avenida Edvaldo Pereira Paiva em razão do fluxo. A sugestão é utilizar o túnel da Conceição e, após, a rua Sarmento Leite e avenida Loureiro da Silva até a Borges de Medeiros. Para quem vem no sentido bairro-Centro, a sugestão é a avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) que não terá alteração de fluxo.

A partir das 17h, quatro ônibus da linha F993 especial Futebol Beira-Rio sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Duas horas antes da partida, duas linhas de lotação, com 25 veículos, são também opção de deslocamento para o estádio. As linhas 10.5 Guarujá e 10.4 Ipanema saem da Marechal Floriano Peixoto em direção ao Beira-Rio.

Após o encerramento da partida, a linha de ônibus F993 Futebol Beira-Rio e mais três linhas de lotação saem da Nestor Ludwig (Rua A). A linha de ônibus F993 Futebol Beira-Rio vai até o Centro de Porto Alegre no Largo Glênio Peres. Na operação das lotações, a linha 10.5 Guaruja vai até a avenida da Serraria, a linha 10.4 Ipanema vai até Oddone Marsiaj e a linha 10.6 Restinga vai até Alberto Hoffmann.