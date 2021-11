Grenal 434: torcida do Inter esgota todos os ingressos; Grêmio não terá torcedores no estádio

Na tarde desta sexta-feira (5), o Inter informou que todos os ingressos para o Grenal 434, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram vendidos. A partir da liberação de 50% da capacidade do estádio, feita pelo governo do Estado, são esperados 25 mil colorados no Beira-Rio. Pela primeira vez na história, o duelo entre Inter e Grêmio terá torcida única, já que os torcedores gremistas estão proibidos de assistir jogos de seu clube, devido à invasão ocorrida no gramado da Arena, na derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no domingo passado (31).

Com todos ingressos vendidos, o Inter informa que a única possibilidade de ainda acessar o estádio é através de algumas entradas na área Coração do Gigante, porém, estes ingressos são exclusivos para proprietários de cadeiras e camarotes. Há a possibilidade, em caso de sobra destes lugares, que eles sejam comercializados para o público em geral.

O confronto deste sábado coloca dois times em momentos distintos na competição. Enquanto o Inter busca uma vaga no G-6, que dá acesso direto à fase de grupos na Libertadores 2022, o Grêmio segue na luta contra o rebaixamento, ocupando a penúltima colocação do Brasileirão, com 26 pontos.