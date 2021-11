Grenal 434 terá transmissão ao vivo na TV somente em pay-per-view

Neste sábado (6), às 19h, Inter e Grêmio entram em campo para a disputa do Grenal 434, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em disputa, o duelo que terá como palco o estádio Beira-Rio, coloca em campo duas equipes com ambições totalmente opostas.

Sem vencer há quatro jogos, os donos da casa precisam voltar a triunfar para seguir na briga por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano e, ainda, afundar o maior rival. Já a situação do Tricolor é extremamente delicada. Vindo de três derrotas, o time de Vagner Mancini ocupa a vice-lanterna e depende de 6 vitórias nos últimos 10 jogos da competição para não cair para à Série B. A partida terá transmissão ao vivo pela TV, mas exclusiva no canal Premier, por pay-per-view.

O ingrediente a mais, do lado vermelho, será a presença de torcida única no Beira-Rio. Com as punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em virtude das invasões ao gramado da Arena, na partida contra o Palmeiras, o torcedor gremista está proibido de acompanhar sua equipe no estádio, seja em casa ou fora. Somado a esse fato, o governo do Estado aumentou a liberação da torcida no estádio para 50% da capacidade, com isso, o Beira-Rio poderá receber 25 mil colorados.

Dentro de campo, os times têm poucos mistérios para definir as escalações para o Grenal 434. No Inter, o técnico Diego Aguirre tem duas dúvidas: a recuperação do goleiro Daniel, que sofreu uma fissura na costela e não atua a três jogos, e o lateral-esquerdo Moisés, que se recupera de um problema muscular.

Do lado gremista, o estreante Vagner Mancini, agora, como treinador, também possui duas dúvidas. A primeira é a manutenção de Rafinha na lateral-direita ou o retorno de Vnaderson à posição. A outra é referente ao esquema. Mancini pode optar pela formação com três volantes, como começou diante do Atlético-MG, ou na entrada de Campaz, para saída de um dos jogadores de mais marcação.

Onde assistir: Canal Premier - pay-per-view

Horário: 19h

Prováveis escalações

Inter - Daniel (Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

Grêmio - Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti (Campaz); Ferreirinha, Borja e Douglas Costa.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

História dos Grenais

Jogos: 433

157 vitórias do Inter (590 gols)

138 vitórias do Grêmio (562 gols)

138 empates