Grenal 434: check-in para sócios do Inter é aberto; ingressos para o Grêmio estão indefinidos

O Grenal 434, pelo 2º turno do Campeonato brasileiro, acontece no sábado (6), às 19h no estádio Beira-Rio. A partida entre Grêmio e Internacional será pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter iniciou, nesta segunda-feira (1), o check-in para associados garantirem presença no confronto com o rival. Em um primeiro momento, apenas os sócios em dia, com comprovação vacinal para Covid-19, terão direito de acesso ao estádio Beira-Rio.

A venda de ingressos para a torcida do Grêmio está indefinida. O Juizado do Torcedor ainda não definiu se haverá a liberação. No domingo (31), torcedores gremistas invadiram o gramado da Arena, após a derrota para o Palmeiras por 3 a 1, e quebraram a cabine do árbitro de vídeo, agrediram orientadores que estavam trabalhando na partida, além de provocar quebra-quebra no estacionamento do estádio.

Em relação ao torcedor colorado, de acordo com a direção do Inter, em virtude da diminuição dos espaços de assistência do estádio, os lugares serão disputados entre as modalidades associativas até findar a capacidade liberada para o setor. O clube sugere ainda que o associado faça o check-in/compra tão logo seja liberado no site, de acordo com seu grupo de acesso e conforme o cronograma definido.

O clube reforça o alerta de que o torcedor não compre e-tickets fora da plataforma oficial de venda, pois este formato é gerado nominalmente e ao portador, que deverá se identificar no portal de acesso. A orientação é de que o ingresso seja adquirido somente pelo site oficial para evitar falsificações e impossibilidade de acessar o Estádio no jogo. Mais informações podem ser obtidas no www.internacional.com.br.

O Grenal 434 ganhou ares de decisão, principalmente, pelo momento delicado que vive o time tricolor, penúltimo colocado na tabela de classificação, com 26 pontos, e com grandes riscos de rebaixamento para à Série B nacional. Ao Inter, resta a busca pela vaga direta para a Libertadores 2022.