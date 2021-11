Maurício cita 'jogo complicado' contra São Paulo e foca no Grenal

O Inter perdeu a oportunidade de se firmar na zona da Copa Libertadores, ao perder para o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, na noite de domingo (31). O meia-atacante Maurício fez uma breve análise do jogo, mas destacou uma falsa superioridade do time gaúcho no segundo tempo.

"Foi um jogo complicado. No primeiro tempo não encaixamos a marcação, mexemos no intervalo com poucas peças, mas não conseguimos a vitória. Fomos superiores no segundo tempo, mas faltaram detalhes. Acabamos perdendo", resumiu Maurício, que estava pendurado, mas não recebeu o terceiro cartão amarelo e está à disposição Diego Aguirre para o próximo final de semana.

Maurício falou sobre a pressão do Inter na etapa final do duelo, quando o São Paulo recuou para explorar o contra-ataque e segurar o resultado. No entanto, o time paulista foi mais perigoso do início ao fim e acabou saindo com os três pontos.

O atacante ainda mostrou que o time já está pensando no Grenal, próximo compromisso do clube no Brasileirão. O duelo acontecerá neste sábado (6), às 19h, no estádio beira-rio. “Grenal é diferente, estamos com a cabeça voltada para o Grêmio, fazer um grande jogo e focar no nosso objetivo, que é a Libertadores", concluiu.

Apesar do revés, o Inter continua na sexta posição, com 41 pontos, mas pode deixar a zona de Libertadores nesta segunda-feira (1), quando o Corinthians entrará em campo para enfrentar a lanterna Chapecoense, em Itaquera.