Geromel vê Grêmio com psicológico abalado e pede: Não podemos desistir

A situação do Grêmio é delicadíssima. O Tricolor se afundou ainda mais na zona de rebaixamento, ao perder para o Palmeiras por 3 a 1, na tarde deste domingo (31), na Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos líderes do time, o zagueiro Geromel admitiu que o psicológico do grupo está abalado com a sequência negativa na competição.

"Entramos muito bem no jogo, fizemos 1 a 0, tivemos chances de até ampliar. Depois, aos 42, jogo controlado, teve o pênalti e o 2 a 1. Psicologicamente, viemos abaixo. Temos que trabalhar, e não desistir nunca. Só juntos sairemos desta situação. Sabemos que é uma situação incômoda. Faltam 11 jogos e precisamos de 6 vitórias. Temos que sair desta situação sim ou sim", falou o defensor.

O Grêmio, realmente, não fez um primeiro tempo ruim, chegou a sair à frente do placar com Diego Souza e perdeu grandes oportunidades de ampliar. No entanto, sofreu um apagão no fim da etapa inicial e levou a virada. Nos últimos 45 minutos, não conseguiu reagir, sofreu o terceiro nos acréscimos e acabou sendo derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1.

O revés fez com que o Grêmio afundasse na vice-lanterna, com 26 pontos, sete atrás do Bahia, com 33, o primeiro fora da zona de rebaixamento.