Inter desfigurado é batido pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbi

Um Inter desfigurado, com apenas cinco titulares, não teve forças para enfrentar o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão. A última baixa ocorreu no aquecimento: Yuri Alberto sentiu um desconforto no tornozelo esquerdo e foi cortado da partida. A vitória do tricolor paulista por 1 a 0 ficou barato, pelas chances perdidas pelos donos da casa. Agora, tudo é Grenal. No próximo sábado, o Inter recebe o Grêmio, às 19h, no Beira-Rio.

Com uma escalação totalmente desencontrada, o Inter sofreu um gol logo aos quatro minutos: Reinaldo encontrou Gabriel Sara na entrada da área. Ele avançou e bateu cruzado, na saída de Marcelo Lomba. Com facilidades, o São Paulo acumulou chances perdidas com Rigoni, Reinado, Gabriel Sara e Igor Gomes. O Inter assustou com Boschilia, aos 15, e com Lindoso, aos 30, que acertou o travessão do gol defendido por Volpi, mas não passou disso.

Com poucas opções no banco, Diego Aguirre colocou Kaique Rocha, Caio Vidal e Gustavo Maia na etapa final, mas quem seguiu perdendo gols foi o São Paulo. O Inter até chegou em lances esporádicos, com chutes de fora da área, mas sem sucesso. Por tudo que deixou de sofrer, a derrota pelo placar mínimo ficou de bom tamanho para o Colorado.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 1

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Liziero, Orejuela (Igor Vinícius), Gabriel Sara, Igor Gomes (Eder) e Reinaldo (Bruno Alves); Luciano (Marquinhos) e Rigoni (Benítez). Técnico: Rogério Ceni.

Inter 0

Marcelo Lomba; Saravia (Zé Gabriel), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Kaíque Rocha); Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Boschilia (Caio Vidal) e Maurício; Juan Cuesta (Gustavo Maia). Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: André Luiz Freitas Castro (GO).