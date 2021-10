Argentinos criam o maradólar, criptomoeda em homenagem a Maradona

Dias após a morte de Diego Armando Maradona, em 25 de novembro do ano passado, surgiu a ideia na Argentina de criar uma moeda de 10 mil pesos (R$ 578,00 no câmbio atual) com o rosto do jogador. O projeto, no entanto, foi abandonado logo em seguida pela falta de capacidade do governo de controlar a inflação, o que poderia desvalorizar o dinheiro e, inclusive, afetar a imagem do ídolo.

O plano de eternizar o lendário craque com seu rosto em uma nota não foi adiante, mas neste sábado (30), quando ele completaria 61 anos, estreará no mercado uma nova criptomoeda, o maradólar, sob a sigla MDB.

A homenagem, no entanto, não agradou a todos. O advogado Matías Morla, responsável por administrar a imagem de Diego após sua morte por insuficiência respiratória, chamou o lançamento de "fraude" e reclamou do uso indevido da figura e do nome de seu ex-cliente.

Morla está em guerra também com Dalma e Giannina, filhas do camisa 10 com Claudia Villafañe, que contestam na Justiça o suposto direito adquirido por ele. O advogado, inclusive, foi barrado no funeral de Maradona.

A família de Maradona ainda não se pronunciou sobre a criptomoeda. Dalma e Giannina costumam se manifestar nas redes sociais, mas nada disseram sobre o maradólar.

A última movimentação delas e dos outros três filhos de Diego - há mais cinco processos de reconhecimento de paternidade em andamento - foi um pedido judicial para que a herança do jogador não seja taxada pelo imposto de grandes fortunas.

Em uma ação na Justiça argentina, o advogado briga com os filhos do seu antigo cliente pelos direitos de imagem sobre marcas referentes ao campeão mundial de 1986.

O maradólar, que estará disponível na Binance Smart Chain, tem a ideia de ser popular e disseminar a cultura da moeda digital entre o povo argentino. A princípio, não será listado nem precificado nas casas de câmbio.

De acordo com o site maradolar.com, serão entregues 10 mil tokens de graça para 10 mil pessoas que realizarem um cadastro até o dia 30. O maradólar também será distribuído através do sistema airdrop - liberação de tokens para que já possui criptomoedas, como bitcoin.

O valor do maradólar será baseado de acordo com a oferta e procura, e a liquidez ocorrerá ao completar o número de 100 mil usuários ativos.

O país sofre com o descontrole da inflação de dois dígitos há quase duas décadas, e o seu presidente Alberto Fernández compartilha da opinião de que as criptomoedas poderão servir como remédio nessa crise.