Filho de Tite curte postagens de Maurício Souza e causa incômodo na CBF

CBF e Tite repudiaram nesta sexta-feira (29) o comportamento de Matheus Bachi, auxiliar da seleção brasileira e filho do técnico, nas redes sociais. O profissional postou no Instagram uma série de publicações com conteúdo contra os movimentos feministas e LGBTQIA+, além de críticas à imprensa profissional.

Maurício Souza, jogador de vôlei que teve seu contrato rescindido com o Minas Tênis Clube por postagens homofóbicas O filho do treinador ainda interagiu com postagens de- até as 13h15min desta sexta-feira, o atleta tinha 1,3 milhão de seguidores. Antes que a polêmica ganhasse visibilidade midiática, o central tinha pouco mais de 500 mil seguidores.

absolvição de um homem acusado de estuprar a influenciadora Mariana Ferrer, em Santa Catarina Outro post curtido por Matheus Bachi é a notícia da. A legenda da imagem traz a seguinte frase: "Ela se aproximou e pegou um graveto novamente." Outras postagens curtidas pelo auxiliar são contra o isolamento social, em apoio a arma de fogo e defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), o que é inconstitucional.

A CBF afirmou que “tomou conhecimento dos fatos e falou diretamente com o citado funcionário, que reconheceu seu erro no curtimento do post, por não compartilhar tal opinião".

convocação da seleção brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 Nesta sexta-feira (29), durante, Tite foi questionado sobre o comportamento do filho e manifestou apoio à posição da entidade. “Preconceito não deveria existir. Estamos em processo de igualdade, cor, raça, sexo. Quem puder olhar em sequência o que foi expresso pela entidade pode ter um complemento no topo da questão”, afirmou o treinador.

Vale lembrar que um dos motivos que levaram à demissão de Maurício Souza do Minas Tênis Clube foi a pressão de patrocinadores, entre eles a Fiat, que também patrocina a seleção. Em nota sobre o caso do jogador de vôlei, a montadora repudiou "toda e qualquer expressão de cunho homofóbico, considerando inaceitáveis as manifestações movidas por preconceito".