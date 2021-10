Tite convoca Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, para jogos das Eliminatórias

Juliano Tatsch

O técnico Tite, anunciou no fim da manhã desta sexta-feira (29), a convocação da seleção brasileira de futebol que irá disputar duas partidas válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A surpresa do grupo chamado para encarar Colômbia e Argentina, nos dias 11 e 16 de novembro, é o goleiro do Grêmio Gabriel Chapecó.