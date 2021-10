Na luta contra o rebaixamento, Grêmio recebe Palmeiras na Arena

Já se esgotaram todas as chamadas possíveis para o que o torcedor do Grêmio acredite que o time ainda tem forças para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (31), às 16h, o Tricolor recebe, na Arena, o Palmeiras. O finalista da Libertadores da América vem a Porto Alegre ainda com esperanças de brigar pelo título nacional com o Atlético-MG. Ao Imortal, resta seguir lutando pelas seis vitórias em 12 jogos que ainda restam para se manter na elite.

A vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira (27), em jogo atrasado, deixou as coisas um pouco piores para o Grêmio. Ocupando a penúltima colocação, com 26 pontos, a distância para o Peixe, primeiro fora do Z-4, subiu para seis pontos. A boa notícia é que o Tricolor tem dois jogos a menos e, caso vença, deixa a xona da degola. A notícia ruim é que os duelos são contra Atlético-MG, na próxima quarta-feira, e o Flamengo, ainda indefinido.

a probabilidade de queda passou de 64,5% De acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),para 67,2%. Agora, o Grêmio vive um momento que não pode pensar só nos outros, enquanto não consegue fazer sua parte. E o confronto para iniciar essa sequência de vitórias inicia neste domingo, diante do Verdão.

Para encarar a equipe comandada pelo português Abel Ferreira, o Tricolor de Vagner Mancini pode ter o retorno do esquema com três volantes. Caos isso aconteça, Jean Pyerre pode deixar o time para a entrada de Lucas Silva. Sem Rafinha, Cortez deve ocupar a lateral-esquerda. Na zaga, a dúvida é se Geromel volta como titular. Recuperado da lesão no quinto dedo do pé direito, o camisa 3 está à disposição. Ruan e Rodrigues.

Dessa forma, o Tricolor pode ir a campo com Brenno; Vanderson, Geromel (Rodriguez), Kannemann e Cortez; Thiago santos, Lucas Silva (Jean Pyerre), Villasanti, Douglas Costa e Alisson; Diego Souza. As novidades no grupo de jogadores serão as presenças do meia Pedro Lucas e do atacante Elias. A dupla, campeã do Brasileirão de Aspirantes, será integrada de forma definitiva no elenco principal.