Renato Portaluppi põe cargo à disposição após queda do Flamengo na Copa do Brasil

Na terra arrasada que se transformou o vestiário do Flamengo após a derrota para o Athletico-PR, o técnico Renato Portaluppi se reuniu com a cúpula de futebol e colocou seu cargo à disposição. Em conversa com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e com o diretor Bruno Spindel, o comandante disse entender uma eventual interrupção do trabalho, mas a direção manteve o treinador. Nesta quarta-feira (27), o Furacão goleou o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, e decidirá a Copa do Brasil com o Atlético-MG, que venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Ceará.

Após esse papo com a dupla, Renato foi à entrevista coletiva e defendeu a produção ofensiva de sua equipe no jogo. Já quando a fatura estava liquidada, ele foi hostilizado pela torcida e teve de ouvir gritos por Jorge Jesus.

"É uma coisa normal no momento em que você trabalha num clube grande. O último treinador teve sucesso e outros não tiveram tanto quanto ele. Então, o torcedor sempre vai lembrar do último treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão, não vamos ganhar todas. Ele (Jesus) ganhou merecidamente títulos importantes. Mas com relação às vaias já estou vacinado, não só aqui, mas em todos os clubes. Principalmente em um clube grande como o Flamengo", disse ele, que acrescentou:

"É normal as cobranças virem. Se tem algum culpado, sou eu. E as cobranças sempre vão existir em cima dos treinadores porque o torcedor é movido pela paixão".

No sábado (30), o Rubro-negro recebe a visita do Atlético-MG, 19h, no Maracanã, pelo Brasileiro. O Atlético tem 13 pontos de vantagem para os rubro-negros e um novo revés pode complicar as coisas na Gávea.