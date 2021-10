Demitido por homofobia, Mauricio Souza posta Superman beijando Mulher-Maravilha

contrato com o Minas Tênis Clube rescindido por conta de declarações homofóbicas Um dia depois de ter o seu, o central Mauricio Souza voltou a abordar o assunto em seu Instagram.

Na manhã desta quinta-feira (28), o jogador publicou uma foto do personagem Superman beijando a Mulher-Maravilha - a imagem foi exibida, pouco antes, no perfil do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Bom dia", escreveu Mauricio em seu perfil, relevando o pedido de desculpa feito há dias em função da polêmica. O ato se dá em referência à crítica feita pelo atleta da seleção brasileira há duas semanas, quando disparou contra a revelação da DC Comics de que o atual herói, Joe Kent, é bissexual.

Tudo começou quando Mauricio Souza contestou o fato de o atual Superman ser bissexual: "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".

Em 'resposta', o ponteiro Douglas Souza, companheiro de Mauricio na seleção brasileira, rebateu a publicação. "Engraçado que eu não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte."

A 'tréplica' de Mauricio veio alguns minutos depois: "Para cima de mim não! Aqui é frágil igual esticador de canto de cerca!", escreveu ele em uma foto com a seguinte frase: "Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo. Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo. Fico com minhas crenças, valores e ideais."

A situação fez com que atletas tomassem uma posição sobre o caso. Teve quem foi a favor de Mauricio, como Sidão e Wallace, que deram seus respectivos pontos de vista concordando com a visão do companheiro.

Teve também quem parabenizou Douglas pela iniciativa. Nomes como Sheilla Castro, Fabi Alvim, Carol Gattaz, Erika Coimbra e Gabi Guimarães comentaram a foto e apoiaram a reflexão feita pelo ponteiro.

O Minas Tênis Clube, inicialmente, afastou o jogador por conta da polêmica. Na quarta-feira, no entanto, anunciou a rescisão do vínculo entre as partes.