Sem Rafinha para lateral-esquerda, Cortez pode ressurgir no Grêmio

problemas para deixar a zona de rebaixamento, ocupada a 27 rodadas Se não bastassem os, o Grêmio tem ausências importantes para o enfrentamento com o Palmeiras, domingo (31), às 16h, na Arena. As baixas são o lateral Rafinha e o atacante Ferreira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Borja, que além de suspenso, não poderia entrar em campo, pois pertence ao clube paulista.

Na lateral-esquerda, a tendência é de que o técnico Vagner Mancini opte pelo resgate de Cortez. Reconhecido por ser mais marcador do que apoiador, o camisa 6 deve iniciar entre os titulares. As outras opções para a vaga são Diogo Barbosa e Guilherme Guedes. Já no ataque, sem contar com o colombiano, Diego Souza segue responsável por balançar as redes.

Mancini terá o retorno de Lucas Silva ao meio-campo. Com isso, crescem as chances de o treinador montar uma formação mais cautelosa, com a presença de três volantes - Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti. Se isso se confirmar, Jean Pyerre pode estar voltando para o banco de reservas.

A volta mais esperada é a de Pedro Geromel. Ele vem treinando normalmente e deve estar em campo contra o Verdão, ao lado de Kannemann. Recuperado de uma lesão no quinto dedo do pé direito, o defensor não atua desde agosto.

Caso Geronmel volte, o Tricolor pode ir a campo com Brenno; Vanderson; Geromel (Ruan), Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti, Douglas Costa e Alisson; Diego Souza.