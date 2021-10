Brasileirão: Inter tem sete pendurados para encarar o São Paulo no Morumbi

O próximo jogo do Inter no Campeonato Brasileiro é domingo (31), às 18h15min, contra o São Paulo, no Morumbi. A partida é importantíssima na busca por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. Entretanto, o duelo com os paulistas antecede o clássico Grenal no returno da competição. O confronto será disputado no Beira-Rio, e o Colorado tem a chance de atrapalhar o rival ainda mais na luta contra o rebaixamento.

Para a partida do próximo final de semana, o técnico Diego Aguirre tem sete atletas pendurados com dois cartões amarelos. Destes, cinco são titulares - Saravia, Moisés, Taison e Maurício. Os outros dois jogadores são Zé Gabriel e Boschilia.

O jogador que mais preocupa é Yuri Alberto. Afinal, o artilheiro do Brasileirão não tem uma reposição direta, já que Guerrero rescindiu seu contrato com o clube, e os jovens Matheus Cadorini e Vinícius Mello estão machucados. A única opção seria improvisar Caio Vidal.

Maurício também requer uma atenção maior. O 12º jogador de Aguirre entra em todos os jogos, quando não inicia entre os titulares. Neste domingo, diante do tricolor paulista, ele começa jogando, pois Patrick foi expulso no empate com o Corinthians e não está à disposição. Gabriel Mercado e Rodrigo Dourado também não viajam à capital paulista, já que receberam o terceiro amarelo.

Por outro lado, o técnico uruguaio tem retornos importantes. O zagueiro Bruno Méndez, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, volta a formar a dupla com o argentino Víctor Cuesta. Quem também pode retomar seu lugar no time é o goleiro Daniel. Após sofrer uma fissura na costela, ele deve ficar à disposição. Caso não tenha condições, Marcelo Lomba será mantido.

Neste cenário, uma provável escalação colorada tem Daniel (Lomba); Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Maurício e Taison; Yuri Alberto. A pergunta que fica é se Aguirre poupará algum pendurado pensando no Grenal do dia 6 de novembro.