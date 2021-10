Pia Sundhage diz que jogos com a Austrália trazem lições importantes para seleção feminina

empate A seleção brasileira feminina encerrou mais um período de Data Fifa com um saldo de ume uma derrota em amistosos contra a Austrália, em Sydney. A técnica Pia Sundhage gostou do que viu nas partidas fora de casa e aproveitou para dar experiência e minutagem a novas jogadoras e também testar estilos de jogo diferentes.

Para ela, essa foi uma oportunidade interessante, que traz lições importantes para os próximos compromissos da equipe. “A lição a ser aprendida é que nós precisamos ter mais compactação na defesa. E eu acho que isso foi feito de forma boa, não apenas na defesa, mas na frente também. Se nós olharmos para Debinha e Marta, como elas trabalharam, isso funcionou", analisou a treinadora.

"A outra coisa é que nós vamos trabalhar um pouco mais no ataque. Porque esse é um grupo muito interessante. Elas construíram muitas jogadas, tiveram excelentes soluções no ataque, mas temos que marcar mais gols. Então, esse é o nosso próximo passo e é algo que pode ser melhor jogando mais jogos", ponderou a sueca.

A próxima competição oficial da seleção brasileira já está definida: a Copa América de 2022. Pia falou ainda sobre o torneio e a expectativa de evolução da equipe até lá. "Acho que nós conseguimos e podemos ganhar a Copa América. Realmente acredito que para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, as jogadoras novas podem fazer dessa equipe um excelente time. Eu ainda nem falei da Marta aqui", finalizou.