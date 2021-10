Chance de o Grêmio cair para a 2ª divisão do Brasileirão é de 64,5%

A cada rodada que passa, o Grêmio segue afundado na zona de rebaixamento, e a permanência na elite do futebol nacional fica cada vez mais difícil. Se não bastassem as 27 rodadas seguidas no Z-4 e os 33% de aproveitamento, os comandados de Vagner Mancini precisam, hoje, de cinco vitórias e um empate para evitar a queda nos 12 jogos restantes.

O percentual antes da derrota para o Atlético-GO por 2 a 0, na segunda-feira (25) De acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem 64,5% de chances de cair., era de 56,4%.

A probabilidade que os clubes que brigam com o Tricolor têm de cair são: Chapecoense (99,9%), Sport (73,6%), Juventude (64,6%), Santos (44,4%), Bahia (15,2%) e Ceará (14,1%). Os números do Grêmio não são ainda piores em virtude dos dois jogos atrasados - Atlético-MG e Flamengo.

Para piorar o cenário azul nesta reta final de competição, os próximos quatro confrontos são com times da parte de cima da tabela e que brigam pelo título ou por vaga direta na Libertadores 2022. No domingo (31), às 16h, o Grêmio encara o Palmeiras, na Arena, no primeiro dos 12 jogos pela luta contra o rebaixamento. Na sequência, em duelo adiado da 19ª rodada, o adversário é o Atlético-MG, líder da competição, em jogo em Belo Horizonte. Já no dia 6 de novembro, um sábado, às 19h, o Tricolor tem pela frente o maior rival, no Beira-Rio. Em seguida, fechando quatro partidas de tirar o fôlego, o desafio será diante do Fluminense, em casa.

Na partida de segunda-feira, a zaga gremista foi o principal fator que levou o time a ser facilmente abatido pelos goianos. Aliás, nos últimos sete jogos, foram 14 gols sofridos. Paulo Miranda foi a aposta de Mancini para vencer a partida, mas o jogador cometeu um pênalti bobo e ainda foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

A boa notícia é que Pedro Geromel deve voltar neste final de semana contra o Verdão. Recuperado de uma lesão no quinto dedo do pé direito, o camisa 3 retomará a parceria com Kannemann.

Por outro lado, Mancini terá as ausências de Rafinha, que tomou o terceiro amarelo por reclamação, e de Borja. O atacante forçou o terceiro amarelo, já que não poderia enfrentar o clube que detém seus direitos. A direção tricolor já havia avisado que não pagaria a multa para que o colombiano atuasse.

Nesta terça-feira (26), após a chegada em voo fretado de Goiânia, o grupo recebeu o dia de folga e se reapresenta nesta quarta.