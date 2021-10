O 'novo normal' no Beira-Rio

Inter x Corinthians, que acabou empatado em 2 a 2. Domingo (24), 16h, tarde sol em Porto Alegre: o clima ideal para a torcida ir ao estádio. Entretanto, ainda em meio à uma pandemia de Covid-19. Com todos os protocolos sanitários possíveis, mais de 13 mil colorados foram ao Beira-Rio para assistir

Com a exigência da apresentação do cartão vacinal, o uso da máscara e o distanciamento orientado, o torcedor estava protegido. Na área administrada pela BRio, parceira do clube, que controla cerca de 7 mil lugares no estádio, as orientações dos 200 funcionários e os cuidados a serem tomados foram lembrados a todo o momento, desde as placas informativas espalhadas pelas áreas até pelo sistema de som do estádio.

Após 19 meses sem acompanhar uma partia de futebol ao vivo, a última havia sido no empate sem gols no Grenal da Libertadores da América, na Arena, em março do ano passado, o retorno da cobertura in loco também traz um sentimento de retomada da normalidade. Nas cadeiras e camarotes do Beira-Rio, grande parte dos torcedores respeitavam as orientações e os protocolos. Uma minoria ignorava o momento vivido e tentava impor uma normalidade que ainda não pode ser praticada, mas que pode estar próxima.

O domingo também foi a primeira partida em Porto Alegre com o retorno da torcida adversária. Cerca de 400 corintianos desrespeitaram algumas normas, além de promover uma briga antes da partida iniciar nas cercanias do Beira-Rio.

A ideia é que no próximo mês, a capacidade do estádio passe dos atuais 30% para metade do permitido. E, em mais algumas semanas, a lotação seja totalmente liberada, claro que, mantendo os protocolos e evitando a aglomeração desnecessária.