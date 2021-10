Fora de casa, Grêmio busca sair do Z-4 do Brasileiro diante do Atlético-GO

O Grêmio enfrenta o Atlético-GO nesta segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro pode marcar uma recuperação tricolor e possível saída do Z-4. Atualmente em 19º com 26 pontos, uma vitória pode deixar o time na 16ª colocação, a depender dos resultados dos seus adversários diretos.

Diante dos goianos, o Grêmio não contará com Pedro Geromel, que já se recuperou de uma fratura no pé, mas permaneceu em Porto Alegre visando a partida da próxima rodada contra o Palmeiras. A novidade é o retorno do centroavante Miguel Borja. O colombiano foi liberado na sexta-feira depois de sofrer uma lesão no tornozelo e deve ficar no banco como opção para o técnico Vagner Mancini.

É possível que Mancini repita o time que venceu o Juventude por 3 a 2, na última semana. Um provável Grêmio tem: Brenno; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza.

Se quiser se ver livre da zona de rebaixamento ainda nesta rodada, o Grêmio terá que conquistar uma vitória fora de casa. O Tricolor é um dos piores visitantes do campeonato – são 3 vitórias e 9 derrotas em 12 jogos. Por outro lado, tem pela frente um dos piores mandantes. Jogando em casa, o Atlético-GO venceu apenas 3 vezes em 13 partidas. Ainda assim, o clube goiano chega com moral após vencer em casa o líder do campeonato Atlético-MG por 2 a 1.

O provável Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald, Zé Roberto e Janderson.