Nos acréscimos, Inter busca o empate com o Corinthians no Beira-Rio

Em confronto direto por uma vaga na Libertadores, o Inter empatou com Corinthians em 2 a 2, no Beira-Rio. O Colorado abriu o placar no início de jogo com Rodrigo Lindoso, mas um apagão na metade do segundo tempo foi o suficiente para a parcial virada corinthiana, com Giuliano e Fábio Santos. No apagar das luzes, aos 47 minutos, Gustavo Maia marcou um golaço e livrou o Colorado da derrota em casa. O empate nada muda para o Inter, que permanece na sexta colocação com 41 pontos.

O Inter abriu o placar em sua primeira grande chance de jogo. Após cruzamento de Patrick pela esquerda, Rodrigo Lindoso apareceu livre na área para cabecear. Cássio fez a defesa parcial, mas não conseguiu evitar o rebote do volante e a bola entrou numa segunda finalização, aos 9 minutos. O lance chegou a ser checado no VAR, mas o gol de Lindoso foi validado.

Até certo momento do primeiro tempo, o Corinthians não conseguia encontrar espaços na defesa colorada e a partida seguia dominada pelos donos da casa. Na parte final, o clube paulista passou a tomar mais as ações ofensivas da partida. Mesmo assim, não conseguiu construir grandes chances de gol – nenhuma em direção ao gol de Marcelo Lomba. Os visitantes foram para o vestiário com 58% de posse de bola, mas sem grande efetividade. Na melhor oportunidade, aos 46 minutos, Róger Guedes arriscou um chute rasteiro de fora da área e a bola foi para fora. Quem esteve mais próximo de marcar foi o Inter, com chutes de fora da área de Edenilson e Taison.

Na volta do intervalo, Diego Aguirre promoveu a entrada de Johnny no lugar de Rodrigo Dourado, que estava com cartão amarelo. Com a mesma postura do início de jogo, o Colorado buscou dominar os adversários e quase ampliou o placar com Yuri Alberto. O atacante recebeu passe de Johnny e, dentro da área, girou sobre o marcador e chutou a bola na trave direita de Cássio.

A partida seguiu equilibrada e sem grandes oportunidades de gol, até que dois lances mudaram a história do confronto a favor do Corinthians. Aos 15 minutos, Gabriel Pereira acertou um passe pelo meio da zaga colorada e encontrou Giuliano livre na área. O meia ex-Inter driblou Marcelo Lomba e marcou o gol de empate do Corinthians. Com o empate parcial, o Colorado tentou sair mais para o jogo, mas aos 19 minutos, em novo ataque corinthiano, Róger Guedes é derrubado por Johnny dentro da área e o juiz marca o pênalti. Na cobrança, Fábio Santos marcou e virou o jogo para os visitantes.

Atrás do placar, Diego Aguirre promoveu as entradas de Maurício, Gustavo Maia e Boschilia nos lugares de Rodrigo Lindoso, Moisés e Kaique Rocha. O time mais ofensivo deu certo domínio para o Inter, que passou a atacar mais os adversário durante a segunda parte do segundo tempo. Ainda assim, o Colorado não conseguia encontrar espaços para marcar o gol do empate. Na melhor oportunidade, um cabeceio de Maurício parou nas mãos de Cássio.

Quando a vitória corinthiana parecia encaminhada, o atacante Gustavo Maia, que entrou no segundo tempo, acertou um chute no ângulo, de fora da área, e empatou a partida, aos 47. O final do jogo ainda ficou marcado por uma confusão entre jogadores dos dois times. O árbitro Bruno Arleu de Araújo decidiu expulsar Patrick e o meia corinthiano Xavier.

FICHA TÉCNICA

Inter 2

Marcelo Lomba; Gabriel Mercado, Kaique Rocha (Boschilia), Cuesta e Moisés (Gustavo Maia); Rodrigo Dourado (Johnny), Rodrigo Lindoso (Maurício), Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Corinthians 2

Cássio; Fagner, Gil, Raul e Fábio Santos; Gabriel (Du Queiroz), Renato Augusto (Jô) e Giuliano; Vitinho (Gustavo Mosquito), Gabriel Pereira (Xavier) e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo