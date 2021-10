Empate com gosto de derrota coloca o Inter no G-6 do Brasileirão

Nesta quinta-feira (21), com o apoio de mais de 11 mil torcedores no Beira-Rio, o Inter vencia o Red Bull Bragantino até 50 minutos da etapa final, mas em uma falha defensiva, o time paulsita empatou o jogo, decretando o 1 a 1. A igualdade no marcador deixou um gosto de derrota e o Colorado na 6ª colocação, com 40 pontos. O Inter volta a campo no próximo domingo, às 16h, novamente em casa, contra o Corinthians.

A surpresa na escalação foi a estreia do zagueiro Kaique Rocha. Ele substituiu Mercado, preservado, pela sequência de jogos. Antes da bola rolar, o técnico Diego Aguirre explicou que outras trocas serão feitas em virtude do desgaste físico dos atletas.

A partida começou bastante truncada, mas com as duas equipes ensaiando subidas ao ataque. A primeira mais perigosa foi do Colorado. Aos 15 minutos, Lindoso chutou forte da entrada da área, e Cleiton fez grande defesa. No rebote, Taison finalizou na trave, mas o camisa 10 estava impedido. Três minutos depois, Maurício recebeu dentro da área e chutou para Cleiton salvar o Massa Bruta.

A resposta dos visitantes veio aos 23: Cuello arriscou de fora da área, e Marcelo Lomba defendeu no canto direito, em dois tempos. Efetivo nas chegadas na frente, aos 32, Helinho bateu colocado e Lomba defendeu mais uma finalização do Braga.

E quando a equipe paulista era melhor no jogo, o Inter abriu o marcador aos 38: Saravia cruzou da direita, Yuri Alberto deu um belo passe dentro da área e Maurício chegou batendo para o fundo das redes.

Seguindo a ideia de preservar alguns jogadores, Aguirre sacou Moisés e Patrick e colocou em campo Paulo Victor e Palacios. O Inter voltou mais cauteloso para a etapa final. Do outro lado, o Bragantino mostrou mais ímpeto em busca do gol de empate. No entanto, o Colorado soube controlar o time paulista.

Mas em algumas oportunidades, o Braga ameaçou. Aos 34, Aderlan bateu cruzado. A bola passou por toda a área, mas Alerrandro não chegou a tempo, perdendo uma boa chance de deixar tudo igual. E quando tudo se encaminhava para sexta vitória seguida no Beira-Rio, o Massa Bruta colocou água no chope gaúcho. Aos 49, no último lance da partida, Alerrandro recebeu na esquerda e cruzou rasteiro na área. Na outra trave, Bruninho surgiu às costa de Saravia e deixou tudo igual no Beira-Rio.

Inter 1

Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Johnny, Rodrigo Lindoso (Zé Gabriel), Maurício (Caio Vidal), Taison (Boschilia) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Bragantino 1

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Emi Martínez (Luciano); Helinho, Eric Ramires (Gonzalo), Pedrinho (Alerrandro) e Tomás Cuello; Jan Hurtado (Bruninho). Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA).