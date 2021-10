Grêmio irá aumentar o bicho dos atletas para evitar o rebaixamento no Brasileirão

Na sexta-feira (15), na apresentação de Vagner Mancini Um assunto um tanto quanto polêmico tomou conta dos grupos de conversa dos torcedores do Grêmio nesta quarta-feira (20). Quanto vale para um time grande não ser baixado?, começou a circular nos bastidores o salário e a premiação acordados com o técnico para evitar a queda do time à Série B. Além dos R$ 700 mil mensais pagos para a nova comissão técnica, Mancini poderia embolsar R$ 5 milhões para manter o Tricolor na Série A em 2022.

Era questão de tempo para esse assuntou chegar no grupo de jogadores. Mas aí fica a pergunta: é necessário premiar os atletas, que já são muito bem pagos, para fazerem algo aparentemente simples, que é permanecer na elite do futebol nacional? O elenco gremista é um dos mais caros do Brasil, com uma folha salarial que gira na casa dos R$ 14 milhões. Os salários são pagos em dia e, mesmo assim, a equipe está na penúltima colocação e se mantém no Z-4 desde a 2ª rodada do Brasileirão.

Questionado sobre a bonificação aos atletas, o presidente Romildo Bolzan Júnior admitiu que eles receberão um "bicho extra", mas negou que o prêmio para Mancini seja de R$ 5 milhões. O mandatário tricolor explicou ainda que os valores referentes à premiação dos jogadores são acertados no início da temporada. Neste caso, vivendo perigosamente com a ameaça do descenso, Bolzan confirmou premiações extras por vitória.

Dentro de campo, Mancini segue seu trabalho. Nesta quarta-feira, os atletas foram a campo para trabalhar a tão falada intensidade, tanto ofensiva como na marcação, os desarmes e as finalizações a gol. Nesta quinta-feira, o grupo volta a treinar, visando do duelo com o Atlético-GO, na segunda-feira (25).