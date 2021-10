Contra o Bragantino, Inter tenta, finalmente, entrar no G-6 do Brasileirão

Em jogo adiado da 19ª rodada, O Inter tenta ingressar de vez no G-6 do Brasileiro. Nesta quinta-feira (21), às 20h, no Beira-Rio, o Colorado encara o Red Bull Bragantino em um típico jogo de seis pontos, já que a equipe paulista ocupa a 5ª colocação, com 42, três à frente dos gaúchos, que estão em 7º.

Para superar o bom time de Bragança Paulista, finalista da Copa Sul-Americana, o Inter precisa contrariar os números. O aproveitamento diante de times da parte de cima da tabela é baixo, de apenas 30%. Das sete derrotas, cinco são para os seis primeiros colocados. Em outras três partidas, o Colorado venceu duas (Flamengo e Fortaleza) e empatou outra (Corinthians).

Na busca dos três pontos diante do time do jovem Maurício Barbieri, Aguirre tem que driblar alguns desfalques. A notícia boa é que o lateral-direito Renzo Saravia foi punido pelo STJD, em julgamento nesta quarta, com apenas um jogo pela expulsão diante do Fortaleza. Com isso, o argentino já cumpriu a suspensão.

o goleiro Daniel, com fissura em uma costela, fica de fora No entanto,, e Marcelo Lomba segue. Na zaga, recuperado de lesão, Bruno Méndez pode ser relacionado e voltar a editar dupla com Victor Cuesta.

A partida foi adiada por causa da convocação de Edenilson para partidas da Eliminatória pela seleção brasileira. Quis o destino que o camisa 8 fosse expulso diante do Palmeiras, ficando de fora da partida desta quinta-feira. Maurício deve ser seu substituto. Mais atrás, Lindoso ainda é dúvida. Caso não se recupere, Johnny pode continuar entre os titulares. Uma possível escalação tem Lomba; Saravia, Bruno Méndez (Mercado), Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso (Johnny), Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

O Bragantino também enfrenta uma série de desfalques, seja por lesão ou Covid-19. Luan Cândido, Praxedes, ex-Inter, Artur, Ytalo, Jadson e Gabriel Novaes estão de fora. Assim, o Braga deve ir a campo com Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Emiliano Martínez, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Cuello e Hurtado.