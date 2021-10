Fifa anuncia Mundial de Clubes nos Emirados Árabes em 2022

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta quarta-feira (20) que a edição 2021 do Mundial de Clubes da Fifa será realizada nos Emirados Árabes. Ainda de acordo com o dirigente, o torneio não tem uma data definida para ocorrer, mas está previsto para o início de 2022, possivelmente em fevereiro. Ele ainda lamentou a desistência do Japão de sediar o evento.

"O país-sede seria o Japão, mas a pandemia impediu que o país organizasse o evento, como vocês sabem. Nós decidimos, em um congresso, que o próximo torneio será nos Emirados Árabes", disse o dirigente.

A entidade decidiu marcar o torneio para o ano que vem para não ocorrer um conflito de datas com a Copa das Nações Árabes, evento que servirá como teste para a Copa do Mundo. A competição será realizada de 30 de novembro a 18 de dezembro.

Palmeiras e Flamengo, finalistas da Copa Libertadores, vão brigar pela vaga de representante sul-americano na competição. A final está marcada para o dia 27 de novembro, no Uruguai.

O Chelsea, campeão da última edição da Champions League, vai representar a Europa no Mundial. A África também já tem seu representante definido, será o Al-Ahly, do Egito.

Na Ásia, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Pohang Steelers, da Coreia do Sul, vão disputar a decisão da AFC Champions. Já na Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), América e Monterrey, ambos do México, decidem o título da Liga dos Campeões local e a vaga da região no torneio. O representante da Oceania será definido pela Confederação Local.

O Bayern de Munique, da Alemanha, é o atual campeão mundial. Na última edição, o time alemão derrotou o Tigres, do México.