Colorado lança camisa inspirada no Outubro Rosa

A Adidas anunciou nesta terça-feira (19) o lançamento de camisas inspiradas no movimento do Outubro Rosa, que visa trazer conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de mama. Inter, Flamengo e São Paulo são os times que se juntaram à marca de material esportivo, nesse que é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer de Mama.

O lema da campanha é "o melhor ataque é a prevenção". Os novos mantos são majoritariamente rosa, com listras horizontais em um tom de rosa escuro, que percorrem toda a camisa, com as já tradicionais três listras da Adidas em branco na parte lateral. Também em branco, o logo da marca e o escudo de cada clube complementam o design do lançamento.

Destacando a importância do autocuidado e da prevenção diária para melhor qualidade de vida, a Adidas convocou torcedoras de cada time com histórias relacionadas à luta contra o câncer de mama para participar da campanha de lançamento. Seus depoimentos trarão relatos sobre essa difícil batalha, a força do futebol como instrumento de superação e a importância de se fazer os exames de rotina.

Ao site da Adidas, Marina Sonagli, cirurgiã oncologista e mestre em oncologia, disse que "o objetivo do Outubro Rosa é conscientizar as mulheres de que a mamografia deve ser feita mesmo sem sintoma. Assim é possível diagnosticar o câncer de mama ainda bem pequeno, em estágios iniciais, que pode ser curado com o tratamento adequado. A mamografia é o principal exame, é insubstituível e pode reduzir a mortalidade por câncer de mama em até 31%".

Parte da receita obtida com a venda das camisa será destinada ao São Camilo Oncologia, pioneiro no combate ao câncer de mama, e que atende pacientes do SUS há mais de 50 anos. A camisa estará disponível tanto no modelo feminino quanto no masculino, em numerações inclusivas que vão do XS e 2XL.

As camisas Outubro Rosa dos três clubes já estão disponíveis no site da Adidas, bem como nas lojas da marca e dos clubes. O preço da versão adulta é R$ 279,99.