Ingresso mais barato para final da Libertadores no Uruguai custará R$ 1,1 mil

Flamengo x Palmeiras estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, está liberada para as decisões entree Athletico-PR x Red Bull Bragantino, que ocorrem nos dias 20 e 27 de A Conmebol divulgou detalhes nesta terça-feira (19) sobre o processo de vendas dos ingressos para as finais da Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. A partir da próxima semana será aberta a venda de 20 mil ingressos para cada uma das finais únicas dos principais torneios de clubes do continente. Por enquanto, 50% da capacidade donovembro, respectivamente. Ambas partidas serão disputadas às 17h.

A entidade informou que a "fase de registro" para o torcedor se cadastrar para obter as entradas abre nesta quarta-feira (20) e fecha no domingo. Na segunda, dia 25, terá início a comercialização dos ingressos da decisão da Sul-Americana. A venda dos ingressos da Libertadores começa no dia 27.

Serão, ao menos por enquanto, disponibilizados 20 mil ingressos para cada jogo. O mais barato para assistir à decisão da Sul-Americana custa US$ 100 (R$ 555,00) e o mais caro, US$ 400 (R$ 2,2 mil), enquanto que o valor dos bilhetes para ver a final da Libertadores parte de US$ 200 (R$ 1,1 mil) até US$ 650 (R$ 3,6 mil).

Cada clube finalista terá um setor designado para a presença de seus torcedores. Os flamenguistas ficarão na Tribuna Colombes, lugar ocupado tradicionalmente pelos torcedores do Nacional, e os palmeirenses na Tribuna Amsterdam, onde historicamente se acomodam os fãs do Peñarol. A tribuna principal (América), cujo valor do ingresso é o mais caro, e a tribuna oposta (Olímpica) são consideradas setores neutros para o público em geral (uruguaios e estrangeiros).

As vendas dos setores para cada finalista serão gerenciadas pelos clubes com seus torcedores. Cada torcida terá datas e horários específicos para acessar à plataforma e comprar ingressos. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Conmebol.

Segundo a entidade, a arrecadação da venda dos ingressos de ambos os jogos "será reinvestida no futebol do continente, sendo 50% da arrecadação destinada aos clubes participantes e 50% para cobrir a organização e os custos operacionais do evento".