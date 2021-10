Cadorini sofre lesão no tórax e aumenta lista de desfalques no Inter

A lista de desfalques para o confronto diante do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira (21), às 20h, em jogo adiado da 19ª rodada, ganhou mais um nome pelos lados do Estádio Beira-Rio. O atacante Matheus Cadorini sofreu um trauma no tórax - osso esterno - e não ficará à disposição. O jovem de 19 anos será reavaliado diariamente até ser liberado para voltar aos treinos.

Com a saída de Paolo Guerrero , Cadorini passou a ganhar mais espaço com o técnico Diego Aguirre. Figura constante no banco de reserva colorado, ele vem entrando ao longo das partidas e, inclusive, marcou um gol na goleada de 5 a 2 sobre a Chapecoense.

Nesta segunda-feira (18), ele foi utilizado no jogo pelo Brasileirão sub-20 e marcou o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela partida de ida das quartas de final do torneio.

Aguirre não poderá contar com o goleiro Daniel Além de Cadorini,, que está com uma fissura na costela, com o volante Edenilson, expulsou na derrota para o Palmeiras, e com o lateral-direito Heitor, que recebeu o terceiro cartão amartelo. A tendência é de que o uruguaio Bruno Méndez também não tenha condições de retornar, mantendo Mercado na zaga.

Já Rodrigo Lindoso pode se a novidade no time. Ele não enfrentou o Verdão, em São Paulo, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda. Se não se recuperar a tempo, Johnny deve seguir no meio-campo. Um provável Inter para encarar o Bragantino, nesta quinta-feira, teria Marcelo Lomba; Saravia, Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso (Johnny), Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

O Colorado volta aos trabalhos na manhã desta quarta-feira para encerrar a preparação para o confronto com o time paulista, adversário direto por uma vaga na Libertadores da América de 2022.