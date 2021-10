Rafinha diz que comando técnico do Grêmio precisava de mudanças

O momento delicado que o Grêmio vive no Campeonato Brasileiro, ocupando a penúltima colocação, sem sair da zona de rebaixamento desde a 2ª rodada, coloca em evidência alguns jogadores. A principal contratação desta temporada, ainda a pedido do técnico Renato Portaluppi, é Rafinha. Bastante cobrado pelo que pode render em campo, o lateral falou sobre os comentários de que ele seja uma "má influência" dentro do vestiário.

"Tenho 18 anos de profissional, nunca tive problema em vestiário, com treinador. Essa frase que foi criada que sou influência ruim não combina comigo. Essa fama não vou levar, são 18 anos de carreira e não tive problema, sempre fui querido nos clubes em que passei", afirmou o jogador de 36 anos.

Sobre a chegada do novo técnico, a comparação dos dois trabalhos foi inevitável: "São dois treinadores bem diferentes, o professor Felipe prezava mais pela marcação, é um treinador mais conservador. Já o Mancini gosta mais da transição, da intensidade para frente, de atacar bastante. Não é que o trabalho de um é melhor que o do outro, o professor Felipe conquistou vários títulos com seu sistema. Infelizmente os resultados não estavam aparecendo", analisou.

Rafinha falou também sobre a falta de resultados positivos. "Não é legal, não é saudável para o grupo, alguns acabam ficando abatidos. Mas precisávamos de um empurrão. Talvez precisássemos dessa mudança".

Questionado sobre uma possível renovação do seu vínculo, já que seu contrato se encerra no final deste ano, o jogador revelou que depois pensará sobre o assunto. "Não parei para discutir isso com a diretoria. Acho que não é o momento, mas estou muito feliz aqui. Tenho meu contrato até dezembro e quero terminar da melhor forma", concluiu.

vitória por 3 a 2 contra o Juventude no fim de semana O grupo se reapresentou nesta terça-feira (19) após a segunda de folga. No início do trabalho, o técnico Vagner Mancini reuniu os atletas no centro do gramado para uma conversa. Em seguida, o treinador comandou uma atividade com foco na pressão rápida na saída de bola. O zagueiro Kannemann e o lateral Vanderson, substituídos devido a problemas físicos na, treinaram normalmente junto com o grupo.

Com jogo apenas na próxima segunda-feira (25), contra o Atlético-GO, fora de casa, o elenco se reapresenta na tarde desta quarta-feira para dar sequência à preparação para a 28ª rodada do Nacional.