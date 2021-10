Vitória muda o ânimo e Grêmio retoma a confiança

As mais de 15 mil vozes que empurraram o Grêmio na Arena, no domingo (17), presenciaram um time diferente. Mesmo que o técnico Vagner Mancini tenha comandado apenas dois treinos, o comportamento da equipe dentro de campo foi outro em relação aos últimos cinco jogos sem vitória do Tricolor.

O triunfo sobre o Juventude retomou a confiança e resgatou o espírito aguerrido do grupo, trazendo um novo estado anímico. Os resultados foram bons, mas a equipe não deixou a penúltima colocação do Brasileirão. Por outro lado, a distância para o último time fora da zona de rebaixamento diminuiu para apenas dois pontos.

vitória por 3 a 2 sobre o Juventude Com a combinação de alguns resultados na 28ª rodada, no próximo final de semana, o Grêmio pode deixar o Z-4, algo que não ocorre desde a 2ª rodada. E, para isso, Mancini terá uma semana inteira de treinamentos. Nesta segunda-feira (18), após a, o grupo ganhou folga. A reapresentação ocorre nesta terça, quando a equipe dá início à preparação para o duelo com o Atlético-GO, fora de casa.

A outra boa notícia para os gremistas é que a equipe só entrará em campo na próxima segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Antônio Accioly. O adversário está embalado após vencer o Atlético-MG, líder da competição, e que não perdia havia 18 rodadas. De quebra, os goianos também encerraram uma seca de três meses sem vitórias em casa. Esse será o próximo confronto gremista na luta para deixar a tão temida zona da degola.

Mancini contará com o retorno do zagueiro Ruan, que cumpriu suspensão automática contra a equipe da Serra gaúcha. Já o volante Lucas Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida.

O departamento de futebol comunicou que o zagueiro Geromel está liberado para treinos físicos, com leve corrida no gramado. Sendo assim, o camisa 3 não ficará à disposição, deixando em aberto um possível retorno para o duelo com o Palmeiras, no próximo dia 31. O lateral-direito Vanderson, que recebeu um pisão no pé contra o Juventude, será reavaliado diariamente, mas não deve preocupar.