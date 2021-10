Brasileirão: Sem Daniel, Lomba segue como titular no gol colorado

derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no domingo (17) Após a, em São Paulo, o Inter segue a série de duelos com paulistas nesta segundo quinzena de outubro. Nesta quinta-feira (21), em partida adiada da 19ª rodada, o Colorado recebe o Red Bull Bragantino, às 20h, no Beira-Rio. E para encarar o Massa Bruta, o técnico Diego Aguirre não contará com alguns titulares.

A principal ausência é o motivo do adiamento desta partida. Ao ter Edenilson convocado pela seleção brasileira para a Eliminatória Sul-Americana, a partida do Inter foi transferida. Curiosamente, o camisa 8 foi expulso diante do Palmeiras e não estará em campo. Para sua vaga, a tendência é de que Maurício retorne ao time titular.

Já Rodrigo Lindoso deve ficar à disposição do técnico Aguirre para o confronto desta quinta-feira. Recuperado de um desconforto muscular, o volante retoma a titularidade, devolvendo Johnny ao banco de reservas.

A ausência mais recente é o goleiro Daniel. Após ter ficado de fora do jogo com o Verdão, o departamento médico realizou exames complementares no retorno a Porto Alegre e foi identificada uma fissura na costela. Com isso, Daniel fica de fora, pelo menos, dos dois próximos jogos. Assim, Marcelo Lomba segue no gol colorado.

Um outro problema que Aguirre pode ter é na lateral-direita. Sem Heitor, que levou o terceiro cartão amarelo em São Paulo, o titular da posição, Saravia, também pode ficar de fora. Um dia antes da partida contra o Bragantino, o argentino será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no jogo contra o Fortaleza, pela 21ª rodada.

Caso não possa atuar, Mercado pode jogar na lateral, com Kaique Rocha estreando com a camisa vermelha. A outra opção para a defesa seria Zé Gabriel, mas o jogador pediu para o departamento de futebol para atuar como volante. Contra o Palmeiras, ele já jogou no meio-campo.