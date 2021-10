Na estreia de Mancini, vitória e injeção de ânimo na Arena

Para o Grêmio, a partida deste domingo (17) não oferecia muitas opções. Ou vencia o Juventude, quebrando uma sequência de resultados negativos, ou via as esperanças de fugir do rebaixamento ficarem cada vez mais raquíticas. Desta vez, a torcida gremista pôde sair da Arena feliz. Na estreia do novo treinador Vagner Mancini, o Tricolor dedicou-se, foi melhor que o adversário da Serra e venceu por 3 a 2, chegando aos 26 pontos e aproximando-se da saída do Z4.

A mobilização foi a regra durante toda a preparação gremista para o jogo. "É vencer ou vencer. Custe o que custar. Vamos entrar com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Acabou", disse o novo vice de futebol, Denis Abraão, que foi oficialmente apresentado na sexta-feira. E os primeiros movimentos já deixaram claro qual seria o espírito da partida: o Grêmio pressionando, a equipe visitante totalmente fechada atrás.

Mesmo sem organização, os jogadores tentavam demonstrar, em campo, a entrega apregoada no discurso. E a recompensa veio duas vezes, em rápida sucessão. Aos 23 minutos, Jean Pyerre alçou na área, Alisson meteu na trave e Douglas Costa, com o gol aberto, abriu o placar. Menos de dois minutos depois, nova festa. Alisson chutou cruzado, Douglas Friedrich salvou, mas Diego Souza apareceu no rebote: 2 a 0.

O clima positivo seguiu na volta dos vestiários, e novo gol gremista surgiu aos 11 minutos. Em bom cruzamento de Rafinha, Villasanti surgiu como elemento surpresa para ampliar, de cabeça. Logo depois, porém, o Juventude descontou, com Sorriso chutando de dentro da área. Já nos descontos, Roberson fez o segundo do Papo, de cabeça. Apesar do susto e do nervosismo, a torcida gremista pôde, pela primeira vez desde o começo da pandemia, cantar com alegria uma vitória dentro de casa.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 3

Brenno; Vanderson (Cortez), Paulo Miranda, Kannemann (Rodrigues) e Rafinha; Thiago Santos (Lucas Silva), Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre (Ferreira) e Alisson; Diego Souza (Elias). Técnico: Vagner Mancini.

Juventude 2

Douglas Friedrich; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Guilherme Santos; Jadson, Dawhan (Fernando Pacheco) e Guilherme Castilho (Chico Kim); Sorriso (Bruninho), Paulinho Bóia (Wescley) e Capixaba (Roberson). Técnico: Marquinhos Santos.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).