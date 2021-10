Com gol de pênalti, Inter perde para Palmeiras e estaciona na tabela

Chegou ao fim a sequência de resultados positivos do Inter no Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto pelas primeiras posições na tabela, o time gaúcho acabou derrotado neste domingo (17) pelo Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 0. O resultado frustra as expectativas do Colorado, que estaciona nos 39 pontos e não consegue terminar a rodada entre os quatro melhores. O Palmeiras, por sua vez, conquistou a primeira vitória em seis jogos.

O pré-jogo do Inter foi marcado por algumas turbulências. Durante o final de semana, intensificou-se a especulação de que Diego Aguirre pode assumir como treinador da seleção do Uruguai, em lugar de Óscar Tabárez. Não havia posicionamento oficial a esse respeito até o fechamento desta edição. E a equipe teve uma mudança de última hora na escalação: com lesão no tórax, o goleiro Daniel ficou de fora, sendo substituído por Marcelo Lomba.

Logo aos 4 minutos, um susto para o torcedor colorado: Marcos Rocha surgiu livre, após infiltração de Dudu, e chutou na trave. O primeiro tempo acabou sendo marcado por maior iniciativa dos donos da casa, enquanto o Inter aguardava espaços no contragolpe. Em um deles, aos 24 da etapa inicial, Yuri Alberto surgiu com liberdade, mas Weverton salvou. As iniciativas de lado a lado, porém, foram carentes em eficiência, e as duas equipes não tiveram força ofensiva para movimentar o placar.

A situação colorada complicou logo aos 5 minutos da etapa final. Em jogada de frente, Rony cruzou, a bola bateu no braço de Cuesta e foi marcado o pênalti. Na sequência, Edenilson reclamou de forma acintosa e foi expulso. Após a cobrança, Raphael Veiga bateu alto e abriu o placar.

Mesmo diante do revés, o Colorado tentou reagir e se projetou para a frente. O problema era a falta de gente atrás, dando generosos espaços para a resposta ofensiva do Verdão. Uma bobeada palmeirense poderia dar ao Inter um empate muito bem-vindo – mas a bobeada não veio, e a entrada colorada no seleto grupo dos líderes vai ter que esperar um pouco mais.

PALMEIRAS (1) - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Piquerez; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga (Deyverson); Dudu (Gustavo Scarpa), Rony e Luiz Adriano (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira.

INTER (0) - Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Gabriel Mercado, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Zé Gabriel), Edenilson, Taison (Mauricio) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC).