Novo técnico, Mancini aposta no potencial do grupo para salvar o Grêmio do rebaixamento

Campeão gaúcho e da América, em 1995, como jogador do Tricolor, e com um título da Copa do Brasil pelo Paulista, em 2005, no currículo de treinador, ele assume a casamata do Imortal pela 2ª vez. Na sua primeira passagem em 2008, foram apenas seis jogos, no início da temporada, nenhuma derrota, e uma demissão por falta de perfil com identidade do clube.

Ao lado de Mancini, chega o auxiliar técnico Regis Angelis, o analista de desempenho Claudio Andrade e o auxiliar de preparação física, Lucas Itaberaba. Em sua primeira entrevista como novo comandante tricolor, ele falou da alegria de voltar ao clube, mesmo não sendo um bom momento.

"Não tenha dúvidas de que o que pesou foi o conhecimento que tenho do grupo do Grêmio. Não vive um bom momento, mas tem condições de começar uma reação, que precisa ser incrível a partir de domingo. O que me fez aceitar? O tamanho do clube. Falo com muito orgulho que já vesti esta camisa e participei de conquistas", enalteceu.

Sobre o desafio de evitar a queda, Mancini mostrou confiança: “Temos que acreditar no peso desta camisa e acreditar no potencial dos nossos jogadores para sair desta situação. Vamos sentir o vestiário, entender o que cada atleta está pensando e tentar ajudar ele. Temos que trabalhar principalmente para ter um ambiente sadio”, apontou os primeiros passos. Mancini já comandou o treino desta sexta-feira e terá mais uma atividade no sábado, antes do duelo com o Juventude. Amos brigam contra o descenso.