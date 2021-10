FGF Conecta promove curso sobre processos de formação no futebol

Neste sábado (16), a partir das 8h30min, a FGF Conecta realiza o seu terceiro evento, o primeiro deles presencial. O curso, que será ministrado no auditório da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), abordará “Os processos de formação no futebol: visões e abordagens”, tendo como palestrantes o técnico campeão olímpico de futebol 2021 pela seleção brasileira, André Jardine (participação on-line), e o ex-jogador de futebol e instrutor da CBF Academy e FIFA coach educator, Marcelo Massa. A moderação será feita pelo doutor em Ciências do Desporto e mestre em Ciência do Movimento Humano, professor José Cicero Moraes.

Ex-técnico do São Paulo e da base de Grêmio e Inter, Jardine irá abordar o tema "Formação de equipe de trabalho: case da seleção olímpica", pelo turno da manhã. A participação do treinador será de forma on-line, em razão de outros compromissos. Já Marcelo Massa irá falar sobre "Treinamento em longo prazo, detecção, seleção e promoção de talentos no futebol", durante a tarde de sábado.

O curso tem por objetivo capacitar os profissionais que atuam nos clubes gaúchos, visando o aperfeiçoamento dos processos que fazem parte da formação e, em especial, aos inerentes da detecção, seleção e promoção de talentos no futebol.

Com ingressos limitados e capacidade máxima de 80 pessoas, o evento tem como público-alvo técnicos de futebol, preparadores físicos, graduandos e professores de educação física, dirigentes de clubes e demais interessados na área esportiva.

Atendendo aos protocolos sanitários, será necessário comprovar vacinação. O uso de máscara nas dependências da FGF é obrigatório.

Serviço

Inscrições: pela página da FGF Conecta - : pela página da FGF Conecta - https://conecta.fgf.com.br/

Vagas e valores: 65 (público em geral) - R$ 120,00 / 15 (clubes filiados à FGF) - R$ 60,00