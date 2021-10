Denis Abrahão quer Grêmio com sangue nos olhos: 'A partir de agora é guerra'

A tarefa é árdua: em 14 jogos, tirar o Grêmio da zona do rebaixamento e, assim, evitar a vergonha do terceiro descenso do clube para a Série B do futebol nacional. Ainda assim, em meio ao caos que o clube parece estar, o novo vice-presidente de Futebol tricolor, Denis Abrahão chega com um discurso motivador, otimista e de cobrança. Apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira (15), junto com o diretor de futebol Sérgio Vazques, Abrahão abusou das frases fortes e de efeito e disse que o Grêmio irá sair da situação em que está “custe o que custar”.

“Nós vamos tirar o grêmio dessa situação. Não tenho dúvida disso. Não vim para cumprir carnê, vim para mudar”, disse o novo dirigente gremista, salientando que o foco total da direção está no confronto contra o Juventude, no domingo, na Arena. “Só temos um objetivo hoje: é ganhar do Juventude. É vencer ou vencer. Custe o que custar. Vamos entrar com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Acabou. O momento é grave, o momento é crítico. Torcedor, compareça na Arena com seu grito de guerra, de incentivo, que eu não tenho dúvida da vitória”, disse Abrahão na sua primeira coletiva de imprensa.

novo treinador, Vagner Mancini , irá chegar junto com três auxiliares e já comanda a equipe na partida contra a o time de Caxias do Sul. Questionado sobre os motivos que levara o time à situação atual, Abrahão disse acreditar que “faltou continuidade” no trabalho “por causa da pandemia e das lesões”.

Com o prazo apertado para obter os resultados, os dirigentes recém-chegados disseram confiar no grupo de jogadores, mas ressaltaram que cobranças serão feitas. “Não vou ter tempo para conversar individualmente com os jogadores. Vamos administrar, entender, interagir, buscar as melhores alternativas para solucionar os problemas. O que fazer depende muito mais dos jogadores do que de nós. A atitude parte deles, o resultado parte deles. Nós somos agentes facilitadores do processo”, destacou Abrahão.

Penúltimo colocado na tabela de classificação, o Grêmio tem quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. O Tricolor encara o Juventude às 18h15min de domingo, na Arena.