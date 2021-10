Grêmio reestrutura o futebol e Vagner Mancini deve ser o novo treinador

derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, nesta quarta-feira (13) Em momento mais que delicado no Campeonato Brasileiro, o presidente Romildo Bolzan Júnior reestrutura o departamento de futebol do Grêmio, tentando evitar o rebaixamento para a Série B. Depois da, o vice de futebol, Marcos Hermann, entregou o cargo. E, nesta quinta-feira (14), Bolzan convidou Dênis Abrahão para assumir a vaga e ele aceitou. Para substituir Luiz Felipe Scolari, Vagner Mancini deve ser confirmado nesta sexta-feira (15).

Dênis Abrahão, atual conselheiro do clube, volta a ocupar um cargo diretivo no Tricolor. Em 1999, ele foi contratado como diretor executivo, de forma remunerada, quando a multinacional ISL investiu no futebol gremista. Após a saída tumultuada da empresa, Abrahão permaneceu no cargo até 2002.

“Chego ao Grêmio como chego na minha casa. Não sei nada sobre o vestiário. Sei que existem problemas, mas não sei quais são. Caso tenha algo, talvez, pequenos ajustes coloquem as coisas no caminho. Pé na porta não é comigo. Eu sou uma pessoa do diálogo, do contato interpessoal”, disse o novo vice de futebol, que conhecerá o vestiário tricolor nesta sexta-feira.

Para a vaga de Felipão, após os nãos de Roger Machado e Mano Menezes, o nome mais cotado é Vagner Mancini. Atual técnico do América-MG, ele foi questionado após a derrota para o Inter por 3 a 1, não desmentiu o convite, disse que soube da notícia dentro do vestiário do Beira-Rio e afirmou que existem pessoas que cuidam desses assuntos. No entanto, a direção do Coelho está confiante na permanência de Mancini em Minas Gerais. Mas, em Porto Alegre, o treinador que comandou o Grêmio por apenas seis jogos em 2008 e foi demitido, retornará ao Tricolor.