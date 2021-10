Grêmio perde para o Fortaleza e não consegue reagir no Brasileirão

O Grêmio até ensaiou uma mudança de comportamento na noite desta quarta-feira (13). O interino Thiago Gomes mudou bastante o time, mas o resultado não veio. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza soube controlar o ímpeto da equipe gaúcha e venceu por 1 a 0, em mais uma apresentação em que o goleiro Brenno foi o melhor em campo. A 13ª derrota na competição estaciona a equipe na penúltima colocação, com apenas 23 pontos.

O tricolor gaúcho mostrou boa movimentação, mas a primeira chegada mais perigosa foi dos donos da casa. Aos seis minutos, Matheus Vargas lançou Yago Pikachu, que finalizou, mas Kannemann surgiu para travar o chute. Os gaúchos foram ameaçar aos 14: com boa transição de passes da defesa até o ataque, Lucas Silva bateu da entrada da área, mas a bola subiu e foi para fora.

Três minutos depois, o Fortaleza quase marcou com David, só que o atacante do Tricolor de Aço chutou para fora. Aos 24, o Fortaleza chegou muito perto de marcar: Matheus girou em cima de Kannemann, chutou, e a bola desviou em Rodrigues. Brenno, atento, evitou o gol em uma defesa de puro reflexo.

Mesmo com mais posse de bola, o Grêmio quase foi vazado aos 40: David recebeu dentro da área, girou sobre Ruan e bateu com perigo, passando muito perto da trave esquerda.

Lucas Silva, com um desconforto muscular na etapa inicial, não voltou para a etapa final, dando lugar a Mateus Sarará. E logo no primeiro minuto, Lucas Crespim cobrou falta frontal e Brenno se esticou todo para mandar a bola para a linha de fundo. A resposta gremista veio quatro minutos depois: Ferreirinha invadiu a área e soltou a bomba, mas bola foi na rede pelo lado de fora.

Na sequência, o Fortaleza assustou Brenno em dois lances seguidos. No primeiro, Matheus parou em defesa do goleiro gremista. No outro, David chutou para fora. Menos consistente e dando mais espaços para os donos da casa, o tricolor gaúcho passou a depender mais das jogadas isoladas de Ferreirinha.

Do outro lado, o Fortaleza seguiu ameaçando e só não abriu o marcador por causa de Brenno. Aos 29, Felipe chutou de fora da área e o goleiro voou para espalmar o que seria o gol dos nordestinos. Só que aos 33, Pikachu agitou o Castelão. A defesa gremista abriu espaço e Pikachu chutou cruzado, sem chances para Brenno. Aos 43, o goleiro gremista evitou que o chute de Éderson entrasse e a derrota fosse ainda pior. Sem forças para reagir, o Grêmio amargou mais um insucesso no Brasileirão, o 13º em 24 jogos.

Fortaleza 1 Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas (Romarinho) e Lucas Crispim (Bruno Melo); Robson (Henríquez) e David (Igor Torres). Técnico: Juan Vojvoda.

Grêmio 0 Brenno; Ruan (Elias), Kannemann e Rodrigues (Diego Souza); Vanderson, Lucas Silva (Mateus Sarará), Darlan, Jean Pyerre (Campaz) e Guilherme Guedes; Alisson (Éverton) e Ferreira. Técnico: Thiago Gomes (interino).

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).