Brasileirão: Grêmio abre check-in com ingresso promocional para o jogo contra o Juventude

O Grêmio recebe o Juventude no próximo domingo, às 18h15min, na Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com o objetivo de atrair mais torcedores para a partida, clube e Arena diminuíram o valor dos ingressos, cujos preços promocionais partem de R$ 20,00.

Os sócios torcedores e o público em geral poderão garantir os ingressos através do site www.arenapoa.com.br, conforme o fluxo de prioridade definida pelo clube. O check-in teve início nesta quarta-feira (13) com os sócios que têm direito a assento ou lugar na arquibancada norte do estádio.

O sócio torcedor, com data de associação até maio de 2020, poderá adquirir as entradas a partir das 14h desta quinta-feira. Na sexta-feira, a partir das 9h, é a vez dos sócios desde junho de 2020. Já às 14h, a venda de ingresso será liberada para o público em geral mediante disponibilidade de lugares.

Para ter acesso à Arena o torcedor deve apresentar o ingresso impresso em folha tamanho A4 e uma comprovação do esquema vacinal para aqueles acima de 18 anos, sendo uma dose para as pessoas com até 39 anos e duas doses (ou dose única) para quem tiver 40 anos ou mais. Além disso, é obrigatório seguir os protocolos de distanciamento social com o uso de máscara e respeitar o distanciamento entre assentos e nas filas dos bares e banheiros.