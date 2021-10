Sem Felipão, Grêmio busca pontuar contra o Fortaleza

saída do técnico Luiz Felipe Scolari Na primeira partida após a, caberá a Thiago Gomes o desafio de recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. Nesta quarta-feira (13), às 20h30min, pela 26ª rodada, o Tricolor vai a campo na Arena Castelão para encarar a sensação desse Brasileirão: o Fortaleza do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

No mercado em busca de um substituto para Felipão Sem tempo para mais erros, o atual vice-lanterna do Brasileirão precisa pontuar no Ceará, já que está cinco pontos atrás do último time fora da zona de rebaixamento., que foi comunicado de seu desligamento na madrugada de segunda-feira, logo após a chegada da delegação na capital paulista, vinda de Santos, a direção trabalha com calma para dar uma cartada certeira.

Enquanto isso, Thiago Gomes teve apenas o treino desta terça-feira (12) para encaminhar o time que vai encarar o Fortaleza, que vem de derrota, em casa, por 3 a 0 para o Flamengo. O trabalho foi mais na mudança do estado anímico do que tático. Sem contar com os titulares Rafinha, Thiago Silva e Douglas Costa, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Tricolor não deve atuar com três zagueiros. Esta será a sexta partida que Thiago comandará no ano - duas pelo Gauchão, duas pela Sul-Americana e uma no Brasileiro.

Uma possível escalação para esta quarta-feira pode ter Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Cortez (Guilherme Guedes); Lucas Silva, Mateus Sarará, Alisson, Campaz (Jean Pyerre) e Ferreira; Diego Souza. Quem pode ganhar uma chance é Elias. Artilheiro da equipe de aspirantes, ele viajou junto com o grupo.

No Nordeste, o Grêmio precisa desesperadamente vencer, algo raro neste Brasileirão. São apenas seis vitórias e 12 derrotas. Dos últimos 12 pontos disputados, conquistou apenas um.