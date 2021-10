Após nova derrota, Grêmio anuncia a saída de Luiz Felipe Scolari

Após a derrota para o Santos neste domingo (10), a direção do Grêmio anunciou na madrugada desta segunda-feira (11) a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.

Esta foi a quarta passagem de Felipão pelo clube. O técnico bicampeão da América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 partidas função.

Em nota, o Grêmio agradeceu o comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante o período de trabalho. Felipão também se manifestou, dizendo deixar registrado o seu agradecimento ao Grêmio: “e continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei”.

O Tricolor foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, com um gol aos 46 minutos do segundo tempo pela 25ª rodada do Brasileirão. O Grêmio está na zona de rebaixamento, com 23 pontos, e volta a campo na quarta-feira (13), contra o Fortaleza, no Ceará.