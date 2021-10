Grêmio perde para o Santos e afunda na zona do rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio segue afundado na zona de rebaixamento e, agora, a cinco pontos do último time que se salva da degola. Neste domingo (10), com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, o Tricolor foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Ocupando o penúltimo lugar, com 23 pontos, o Grêmio volta a campo na quarta-feira, contra o Fortaleza, no Ceará.

O técnico Luiz Felipe Scolari surpreendeu com a escalação de três zagueiros, e quem salvou o time gaúcho no primeiro tempo foi o goleiro Brenno. Logo aos três minutos, Vinicius Zanocelo, de fora da área, acertou um belo chute, para o arqueiro gremista fazer grande defesa. Seguindo a pressão do Peixe, aos dez, Marcos Guilherme acertou a trave, depois de uma boa intervenção do goleiro gremista.

A melhor chance dos visitantes ocorreu aos 12: Alisson saiu na cara do gol, mas parou nas mãos de João Paulo. Na sequência, Vanderson invadiu a área e bateu colocado, mas para fora. Depois de um bom tempo sem grandes lances, a partida esquentou na reta final do primeiro tempo. Aos 39, Carlos Sánchez cobrou falta com perfeição, mas Brenno voou para fazer mais um milagre na Vila. Dois minutos depois, o goleiro do Grêmio salvou o time gaúcho em duas finalizações de Marinho.

O Santos seguiu pressionando na etapa final, enquanto o Grêmio se defendia da maneira que conseguia. No contra-ataque, aos 30, Ferreirinha avançou pela esquerda e finalizou para boa defesa de João Paulo. Dois minutos depois, foi a vez de Marinho tentar por cobertura, e Churín salvar em cima da linha. E quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, aos 46, Marinho pegou a sobra na entrada da área, bateu de primeira para o gol, e Wagner Leonardo desviou para o fundo do gol. O assistente marcou o impedimento, mas o VAR validou o gol que definiu a derrota gremista.

Santos 1 João Paulo; Vinícius Balieiro (Madson), Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Diego Tardelli), Camacho (Jobson), Carlos Sánchez, Vinícius Zanocelo (Felipe Jonatan) e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão (Gabriel Pirani). Técnico: Fábio Carille.

Grêmio 0 Brenno, Ruan, Kannemann e Rodrigues (Ferreira); Vanderson, Thiago Santos, Lucas Silva (Matheus Sarará) e Rafinha; Douglas Costa (Jean Pyerre), Diego Souza (Churín) e Alisson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).