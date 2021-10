Campeonato Brasileiro: Diante da Chape, Inter reencontra a torcida no Beira-Rio

O empate sem gols com o Ceará, na quarta-feira (6), em Fortaleza , foi visto como um bom resultado, tendo em vista os desfalques e os gols que o Inter poderia ter sofrido. Sem vencer há duas rodadas, após perder para o Atlético-MG e empatar com o Vovô, o Colorado tem um reforço de peso, neste domingo (10), às 11h, no Beira-Rio: a torcida. Depois de 18 meses sem público, o Gigante abre as portas para 15 mil pessoas.

Para buscar os três pontos diante do lanterna da competição, o técnico Diego Aguirre tem o retorno de Víctor Cuesta à defesa. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o argentino volta a fazer dupla com o uruguaio Bruno Méndez. A principal dúvida é sobre o retorno de Taison. O camisa 10 ficou de fora da viagem para o Nordeste, pois apresentou sintomas gripais. Nesta sexta-feira, ele será reavaliado.

Caso Taison volte, Aguirre terá que escolher se Maurício ou Caio Vidal seguem no time, já que Edenilson está servindo à seleção brasileira pela Eliminatória Sul-Americana. Quem também será reavaliado pelo departamento médico é o meia-atacante Boschilia, que teve um desconforto no joelho direito. O mesmo ocorrerá com o lateral-direito Heitor e o meio-campista Manuel Cuesta, ambos com dores musculares na coxa direita.

Com este cenário, Aguirre pode mandar o Colorado a campo com Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Lindoso, Mauricio, Caio Vidal (Taison) e Patrick; Yuri Alberto.

Enquanto isso, os sócios do clube seguem as orientações da direção para voltarem com total segurança ao Beira-Rio. Todos os associados precisam realizar o check-in no site do Inter, além de comprovar a aplicação da vacina contra a Covid-19 com o cartão nacional de vacinação.