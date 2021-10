Cheio de desfalques, Inter conquista um ponto diante do Ceará

Com os desfalques que o Inter foi a campo nesta quarta-feira (6) em Fortaleza, o ponto conquistado diante do Ceará até pode ser comemorado. O Colorado criou algumas chances de marcar, mas também foi bastante ameaçado pelo Vovô. O 1 a 1 na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o time de Diego Aguirre na 8ª colocação, com 33 pontos. No próximo domingo, às 11h, na volta do torcedor ao Beira-Rio, o Colorado recebe a Chapecoense.

O Inter sentiu bastante a falta de Edenilson e Taison no meio-campo. Mas mesmo com as ausências de seus principais jogadores, o Colorado começou em cima. A primeira metade da etapa inicial foi dominada pelos comandado de Diego Aguirre. Logo no segundo minuto de bola rolando, Yuri Alberto recebeu na área e bateu cruzado, mas Messias chegou junto e cortou a finalização. A resposta cearense veio no lance seguinte: Vina chutou de fora da área, mas a bola subiu e passou por cima do gol defendido por Daniel.

Melhor o Colorado quase abriu o marcador aos 12: Patrick fez ótimo lançamento para Yuri Alberto. O camisa 11 invadiu a área e chutou forte. João Ricardo se atirou e fez grande defesa na Arena Castelão. Depois disso, os donos da casa melhoraram na partida e passaram a controlar as ações. Em dois lances seguidos, o Ceará quase abriu o placar. Aos 19, Vina, após boa troca de passes, recebeu na área e bateu para ótima intervenção de Daniel. No minuto seguinte, em cobrança de escanteio, Cleber cabeceou e a bola passou raspando o poste.

A etapa final começou bem parecida com os 45 minutos iniciais. Até mesmo a primeira chance foi do time gaúcho. Aos cinco minutos, Patrick avançou pela esquerda, entrou na área e, na hora da batida, Luiz Otávio travou o chute do camisa 88. Dois minutos depois foi a vez do Ceará criar a melhor chance até então: em contra-ataque, Cleber tabelou com Vina, recebeu na área e soltou a bomba, que explodiu no travessão.

Com o passar do tempo, o Inter foi dando espaço para time nordestino. Aguirre promoveu algumas trocas que recuaram o Colorado, que ficou apenas com o contra-ataque, que não aconteceu. Nos minutos finais, o Colorado foi bastante pressionado. Aos 30, Vina cruzou na medida para Cleber, que cabeceou firme para Daniel brilhar no Castelão e fazer uma grande defesa. Aos 43, em mais uma chegada dos donos da casa, Lima recebeu na linha de fundo e cruzou para o meio, a bola passou por Cleber e Vina que não conseguiram chegar a tempo para empurrar para as redes. O empate diante do time de Tiago Nunes até ficou de bom tamanho.

Ceará 0

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Fabinho) e Marlon; Aírton (Erick), Vina e Kelvyn (Lima); Cleber (Jael). Técnico: Tiago Nunes.

Inter 0

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal (Johnny), Mauricio (Gustavo Maia) e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).