Instituição de Hamilton lança projeto para formar 150 professores negros

Paralelo à acirrada disputa com Max Verstappen pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1, Lewis Hamilton anunciou uma iniciativa para formar 150 professores negros para lecionar disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O projeto é a primeira ação do Mission 44, instituição criada pelo heptacampeão para capacitar pessoas e incluir pessoas negras, e vai ocorrer em parceria com a fundação de caridade educacional Teach First.