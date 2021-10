Fora de casa, Brasil enfrenta lanterna Venezuela na Eliminatória

a seleção aparece isolada na liderança com 24 pontos Em mais uma sequência de jogos pela Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, o Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (7), às 20h30min, na capital Caracas. Com praticamente metade da competição disputada,, 11 à frente da Colômbia - primeira colocada fora da zona de classificação. A Venezuela soma apenas quatro pontos e ocupa a última posição.

O volante não se apresentou O técnico Tite não contará com os titulares Casemiro e Neymar (suspenso) para a partida.e, posteriormente, foi cortado com uma infecção no dente. Para seu lugar, o treinador convocou Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra.

A seleção realizou seu último treino na manhã desta quarta-feira (6). As novidades ficam pelo retorno dos brasileiros que atuam na Inglaterra e não jogaram as últimas partidas: Alisson, Thiago Silva e Gabriel Jesus. Além deles, é provável que o volante Fabinho seja o substituto de Casemiro no meio-campo. Outro que deve ganhar chance é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Dessa forma, o Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

Nas últimas dez partidas diante da Venezuela, a seleção teve 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. A última vitória venezuelana foi num amistoso em junho de 2008.

Praticamente garantido na Copa do Mundo, Tite admitiu que deve utilizar os próximos confrontos para realizar testes no time titular. "A própria campanha nos permite dar aos atletas um número maior de chances, como o Arana (lateral-esquerdo). Há uma competição interna muito forte e que a gente possa ter isso nessa sequência", disse em coletiva nesta quarta-feira.