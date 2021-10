Em mais uma final contra o Z-4, Grêmio recebe o Cuiabá

situação do Grêmio fica mais delicada neste Brasileirão derrota para o Sport, domingo (3), na Arena A cada jogo que passa, a. A, ligou todos os alertas possíveis se tratando do rebaixamento para a segunda divisão. Nesta quarta-feira (6), o adversário é o Cuiabá, às 21h30min, novamente na casa gremista, com o apoio da torcida.

No primeiro turno, o Grêmio até venceu o time mato-grossense por 1 a 0, na Arena Pantanal. Mas o melhor em campo foi o goleiro Gabriel Chapecó. O que preocupa ainda mais é que o time do técnico Jorginho é o com menos derrotas fora de casa: perdeu apenas uma.

Nos bastidores gremistas já se fala na queda de Luiz Felipe Scolari em caso de insucesso nesta quarta. O clima no vestiário não é dos melhores. Após a derrota para os pernambucanos, houve discussão forte entre alguns jogadores, que foram contidos para as coisas não piorarem. Uma reunião de quase duas horas serviu como reconciliação e remobilização do grupo. Os jogadores pediram ainda algumas mudanças no esquema de time do Felipão. Não foram pedidos nomes específicos, mas um modelo mais ofensivo, menos conservador.

Para esta quarta, o Grêmio não contará com Villasanti, que foi para a seleção paraguaia, e Miguel Borja, afastado por mês devido uma lesão no tornozelo esquerdo. Lucas Silva e Diego Souza devem ser os substitutos. Churín corre por fora por uma vaga no ataque. Campaz também é opção para o meio-campo.

O Tricolor deve ir a campo com Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Alisson (Campaz) e Ferreira; Diego Souza.