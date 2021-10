Brasileirão: cheio de desfalques, Inter busca vitória diante do Ceará

Com apenas 19 jogadores na delegação, o Inter embarcou para o Nordeste para tentar retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (6), o Colorado encara o Ceará, na Arena Castelão, às 19h. Além do zagueiro Víctor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Diego Aguirre não contará com Lucas Ribeiro e Taison, que estão com sintomas gripais. Já Boschilia sentiu um desconforto no joelho direito e ficou entregue à fisioterapia, em Porto Alegre.

opção para a vaga de Edenilson Boschilia era tido como possível, que está com a seleção brasileira na Colômbia, para a rodada tripla da Eliminatória Sul-Americana. Com isso, a vaga do selecionável deve ser ocupada por Caio Vidal, já que Maurício vai entrar no lugar do capitão Taison.

A outa baixa por lesão é o meia-atacante colombiano Juan Manuel Cuesta, que teve um problema muscular na coxa direita e perdeu a chance de virar opção. Os estrangeiros Carlos Palacios e Paolo Guerrero estão servindo às seleções chilena e peruana, respectivamente.

Para a vaga de Víctor Cuesta, Aguirre tem Kaique Rocha, que pode fazer sua estreia - ele não atuou desde que chegou por empréstimo junto aos italianos da Sampdoria -, e o polivalente Gabriel Mercado. Uma possível escalação para encarar o time de Tiago Nunes tem Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado) e Moisés; Rodrigo Dourado, Lindoso, Caio Vidal, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto.