Inter: Diego Aguirre tem três opções para a vaga de Edenilson

, deu fim à invencibilidade de oito partidas do Inter no Brasileirão. O revés, aceitável diante do líder disparado da competição, não seria tão questionado se não fosse a boa atuação do time em parte do jogo em contraste com a passividade do técnico Diego Aguirre. O treinador só foi mexer na equipe após sofrer o gol, aos 34 da etapa final, vendo sua equipe desmoronar fisicamente frente a um Galo que já havia feito cinco substituições, além da mudança de esquema promovida pelo técnico Cuca.