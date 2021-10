Campeonato Brasileiro: Grêmio precisa vencer metade dos jogos para não cair

A derrota de domingo (3) para o Sport, por 2 a 1, na Arena A cada rodada que passa, a situação do Grêmio fica mais delicada no Campeonato Brasileiro. Sem conseguir sair da zona de rebaixamento, os comandados de Luiz Felipe Scolari afundam em seus próprios erros, perdendo, inclusive, para um time pior que o seu e que não marcava um gol há oito jogos., diante de pouco mais de 7 mil torcedores, coloca o Grêmio na obrigação de vencer mais da metade dos jogos que restam na competição.

Para garantir a permanência na elite do futebol nacional, o Tricolor precisa superar os adversários em oito dos 17 jogos que ainda serão disputados. Hoje, de acordo com departamento de matemática e estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Tricolor disputar a segunda divisão em 2022 é de 47,5%.

A semana mais que decisiva para Felipão começa nesta quarta-feira (6), novamente em casa, com o apoio da torcida, diante do Cuiabá, que vem de uma derrota por 2 a 0 para o América-MG, no Mato Grosso. Depois, no final de semana, o Grêmio vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, outro grande que também briga na parte de baixo da tabela.

Quem desfalca o time gremista é Borja. O atacante sofreu uma ruptura parcial do ligamento talofibular anterior do tornozelo esquerdo, foi desconvocado pela Colômbia e ficará afastado dos gramados por um mês, não atuando nos próximos sete jogos. Diego Souza e Churín surgem como opções diretas para a vaga. Já Villansanti se apresentou à seleção paraguaia para a disputa dos três jogos pela Eliminatória Sul-Americana. Lucas Silva é o substituto natural para o meio-campo. Porém, Felipão pode colocar Campaz na equipe. O jogador entrou no domingo e teve boa atuação.

A boa notícia, mas nem tão empolgante, foi o gol marcado por Douglas Costa sobre o Sport. O camisa 10 acertou as redes pela primeira vez desde que voltou ao clube, em maio, e acabou com um jejum de 10 meses em sua carreira. Mas os aplausos, tímidos, vieram logo após algumas vaias ao meia-atacante. Já após o apito final, as vaias retornaram em alto e bom som, mostrando o descontentamento do torcedor que retornou à Arena após 18 meses sem público devido à pandemia da Covid-19.