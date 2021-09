Venda de ingressos para Grêmio x Sport começa nesta sexta-feira (1º)

A partida entre Grêmio e Sport neste domingo (3), às 20h30min, na Arena, contará com cerca de 30% da ocupação total do estádio. O check-in e a venda de ingressos do jogo começa nesta sexta-feira (1º), às 9h, exclusivamente pelo site arenapoa.com.br . O valor dos ingressos varia de R$ 40,00 a R$ 180,00.